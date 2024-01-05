Украину предупредили о стоящих перед страной угрозах

Соскин призвал начать переговоры с Россией из-за угрозы гражданской войны

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин заявил, что из-за тяжелой ситуации на фронте в стране может начаться гражданская война. О стоящей перед государством угрозе он предупредил на своем YouTube-канале.

По его словам, украинским властям в срочном порядке нужно отменять военное положение и начинать переговоры о прекращении огня и временном перемирии с Россией. «Это главные задачи, которые сейчас стоят перед Украиной. Если их не реализовывать, будет полный крах государства, будет полный крах на фронте, будет гражданская война», — цитирует Соскина РИА Новости.

Бывший советник Кучмы также призвал как можно скорее провести выборы из-за некомпетентности действующих властей.

Ранее Соскин заявил, что украинцы должны избавиться от администрации Владимира Зеленского. По его словам, только тогда граждане смогут договориться с Россией о наступлении мира в республике.