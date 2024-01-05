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04:03, 5 января 2024Из жизни

Пицца с необычной начинкой расколола итальянцев

CNN: новая пицца «Маргарита кон ананас» расколола Италию
Архивное

Архивное. Фото: Chad Montano / Unsplash

Итальянский шеф-повар, неаполитанский пиццайоло (мастер по приготовлению пиццы) в третьем поколении Джино Сорбильо вызвал волну негодования среди итальянцев, приготовив пиццу с ананасами под названием «Маргарита кон ананас». Об этом сообщает американский канал CNN.

Отмечается, что это не обычная гавайская пицца. Уточняется, что основу составляет пицца «Бьянка». По данным телеканала, Сорбильо убрал из рецепта томатную прослойку, посыпал пиццу не менее чем тремя видами сыра с карамелизированным ананасом.

По словам пиццайоло, пиццу с такой начинкой он создал, чтобы «бороться с предрассудками в отношении еды». Как отмечает телеканал, пост Сорбильо вызвал шквал негодования и оскорбительных сообщений в соцсетях. Кроме того, необычный рецепт также обсуждали на Национальном телевидении. «Италия расколота пополам в данном вопросе. И не только Италия. Я думаю, что люди в целом не любопытны. Они с недоверием относятся ко всему другому», — считает шеф-повар.

Ранее итальянцы назвали пиццы с самыми отвратительными начинками.

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      Марина Совина
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