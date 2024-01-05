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05:41, 5 января 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в создании концлагеря

Экс-советник Кучмы Соскин: элиты Запада разрешили Зеленскому создать концлагерь
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что элиты стран Запада тайно позволили президенту Украины Владимиру Зеленскому создать на Украине «концентрационный лагерь» для уничтожения полумиллиона украинцев. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Соскин обвинил Зеленского в создании концлагеря и подчеркнул, что западные страны не хотят больше финансово поддерживать Киев, однако стремятся сдерживать Москву. Для этого требуется живая сила, поэтому на Украине объявили о мобилизации 500 тысяч граждан.

Однако ситуация стала развиваться не по плану, поэтому администрация Зеленского начала «вылавливать массу украинских мужчин». «Таким образом, Зеленскому дали отмашку, зеленый свет на то, чтобы он мог уничтожить еще 500 тысяч мужчин с Украины», — заключил Соскин.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал депутатов Рады идти на фронт. «Кем мне воевать?» — задался он вопросом.

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      Марина Совина
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