Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:44, 5 января 2024Из жизни

Почтальон годами приносил москвичу пенсию купюрами «банка приколов»

В Москве почтальон годами приносил мужчине пенсию купюрами «банка приколов»

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

84-летний житель Москвы годами получал от почтальона пенсию поддельными купюрами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Почтальон, которому доверял пенсионер, каждый месяц приносил ему купюры «банка приколов». Ничего не подозревающий пожилой мужчина забирал пенсию у сотрудника почты и складывал ее в сейф. Москвич был уверен, что за несколько лет накопил сумму в размере двух миллионов рублей.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
8 августа 2020

В конце декабря он дал пять тысяч соцработнице, попросив ее оплатить коммунальные услуги. Однако через час девушка вернулась и заявила, что вместо настоящей купюры он дал ей фальшивую. Пенсионер решил проверить остальные сбережения и обнаружил, что деньги из его сейфа куплены в «банке приколов».

В настоящее время сотрудника почты разыскивает полиция. Правоохранители также проверяют, были ли среди поддельных купюр настоящие.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании украла 35 тысяч фунтов стерлингов у инвалида, за которым ухаживала, и потратила их на роскошную жизнь. Коллеги британки впервые заподозрили неладное, когда она вызвалась самостоятельно следить за финансами пожилой жертвы.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кадыров предложил освободить украинских пленных за снятие санкций с членов семьи

      Стало известно о выходе из строя энергокабеля между Эстонией и Финляндией

      Футболист «Зенита» Сергеев раскрыл необходимую для жизни в месяц сумму

      Полковник рассказал о смене силовой парадигмы Украины

      Почтальон годами приносил москвичу пенсию купюрами «банка приколов»

      В Кривом Роге произошел взрыв

      Экс-полковник СБУ заявил о массированном ударе России по силам ПВО Украины

      Гражданам одной азиатской страны запретили работать в России и на Украине

      Российская чемпионка мира рассказа об отсутствии общения с украинками

      С Украины решили взыскать миллиард долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости