Почтальон годами приносил москвичу пенсию купюрами «банка приколов»

В Москве почтальон годами приносил мужчине пенсию купюрами «банка приколов»

84-летний житель Москвы годами получал от почтальона пенсию поддельными купюрами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Почтальон, которому доверял пенсионер, каждый месяц приносил ему купюры «банка приколов». Ничего не подозревающий пожилой мужчина забирал пенсию у сотрудника почты и складывал ее в сейф. Москвич был уверен, что за несколько лет накопил сумму в размере двух миллионов рублей.

В конце декабря он дал пять тысяч соцработнице, попросив ее оплатить коммунальные услуги. Однако через час девушка вернулась и заявила, что вместо настоящей купюры он дал ей фальшивую. Пенсионер решил проверить остальные сбережения и обнаружил, что деньги из его сейфа куплены в «банке приколов».

В настоящее время сотрудника почты разыскивает полиция. Правоохранители также проверяют, были ли среди поддельных купюр настоящие.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании украла 35 тысяч фунтов стерлингов у инвалида, за которым ухаживала, и потратила их на роскошную жизнь. Коллеги британки впервые заподозрили неладное, когда она вызвалась самостоятельно следить за финансами пожилой жертвы.

