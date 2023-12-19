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17:05, 19 декабря 2023Из жизни

Сиделка украла миллионы рублей у инвалида и потратила их на роскошную жизнь

В Великобритании сиделка украла почти 4 миллиона рублей у инвалида

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании украла 35 тысяч фунтов стерлингов (3,9 миллиона рублей) у инвалида, за которым ухаживала, и потратила их на роскошную жизнь. Об этом сообщает Birmingham Mail.

33-летняя София Смит из города Уолсолл, графство Уэст-Мидлендс, совершала преступления в период с 2019 по 2020 год. Женщина работала в организации Lifeways, которая предоставляет услуги по уходу за людьми с ограниченными возможностями. Смит провела в компании полтора года, прежде чем начала воровать деньги у одной из клиенток, 70-летней женщины-инвалида, за которой ухаживали еще несколько сотрудников организации.

Коллеги британки впервые заподозрили неладное, когда она вызвалась самостоятельно следить за финансами пожилой жертвы. Позже она стала покупать коллегам завтраки, а однажды отвезла свою клиентку и других людей с ограниченными возможностями, проживающих с ней в одном доме, в Диснейленд в Париже. В июле 2020 года жертва узнала, что Смит погрязла в долгах, распоряжаясь ее финансами. Ей также стало известно, что сиделка оформила на ее имя второй банковский счет.

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Вскоре Смит арестовали и допросили. Она призналась, что похитила деньги пожилой женщины, а также взяла кредиты на ее имя. Британка утверждала, что связалась «не с теми людьми» и задолжала им деньги, в связи с чем решилась на преступления. В общей сложности она украла у жертвы почти 35 тысяч фунтов стерлингов.

В ходе расследования выяснилось, что деньги, похищенные у жертвы, британка потратила на собственные нужды. Она заказывала еду, покупала дорогую одежду, в том числе спортивный костюм от бренда Armani. Кроме того, на деньги пожилой женщины она ездила в отпуск, покупала технику и другие вещи.

В суде Смит заявила, что находилась под давлением и раскаивается. Британку обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения и в даче заведомо ложных показаний. Ее приговорили к двум годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что жительница Сингапура влюбилась в афериста и лишилась 60 тысяч сингапурских долларов. 28-летняя девушка познакомилась с мошенником в приложении для знакомств.

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