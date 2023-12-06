Девушка влюбилась в мошенника и лишилась четырех миллионов рублей

В Сингапуре мошенник вошел в доверие к девушке и выманил у нее 60 тысяч долларов

Жительница Сингапура влюбилась в афериста и лишилась 60 тысяч сингапурских долларов (4,1 миллиона рублей). Об этом сообщает AsiaOne.

28-летняя девушка по фамилии Бай познакомилась с мошенником в приложении для знакомств. Мужчина по имени Кори быстро вошел в доверие к девушке: ежедневно звонил ей и рассказывал о своей жизни. «Он сказал, что окончил престижный американский университет и работает в крупной аудиторской компании в Сингапуре», — позже рассказала Бай.

Через некоторое время девушка начала регулярно переписываться и обмениваться фотографиями с Кори в мессенджере Telegram. По ее словам, мужчина был очень мил и заботился о ней, но почему-то не хотел видеться вживую.

Позже Кори рассказал девушке о частном веб-сайте, с помощью которого она могла присоединиться к якобы успешной инвестиционной схеме. Мошенник убедил Бай перевести деньги на платформу, и та перечислила три тысячи долларов (208 тысяч рублей). На следующий день она получила 10 процентов прибыли и успешно вывела деньги на свой счет. «Позже я вложила еще 30 тысяч долларов, а Кори сказал, что он инвестировал 60 тысяч долларов. В общей сложности мы вложили 90 тысяч долларов, которые на следующий день возросли до 110 тысяч», — рассказывает девушка.

Бай планировала вывести деньги, однако в скором времени ее счет на платформе заморозили. Девушка обратилась в службу поддержки. Бай сказали, что на ее счету должно быть 83160 долларов, чтобы она смогла подать заявку на размораживание счета. В отчаянии она взяла четыре кредита и перечислила на платформу еще 30 тысяч долларов (два миллиона рублей). Оставшуюся сумму Бай собиралась занять у подруги, однако та посоветовала ей рассказать о произошедшем родителям. Когда мать и отец узнали случившемся, они призвали дочь незамедлительно обратиться в полицию.

Девушка признается, что поначалу не хотела прислушиваться к совету родителей, однако сама заподозрила неладное, когда Кори стал игнорировать ее. Бай решила, что мужчина поддерживает с ней отношения только ради денег, и все же написала заявление в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Ранее сообщалось, что в Китае аферист два года общался с мужчиной, выдавая себя за больную студентку, и выманил у него 100 тысяч юаней. Пострадавший покупал мошеннику еду навынос, а также переводил ему деньги на покупку нового телефона, лечение и обучение.