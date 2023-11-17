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16:24, 17 ноября 2023Из жизни

Выдававший себя за больную студентку аферист выманил у мужчины миллион рублей

SCMP: китаец потратил 100 тысяч юаней на выдававшего себя за студентку афериста

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

В Китае аферист два года общался с мужчиной, выдавая себя за больную студентку, и выманил у него 100 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей). Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

65-летний китаец по фамилии Ся познакомился с мошенником в сети. Аферист по фамилии Фэн представился 20-летней студенткой и рассказал, что он серьезно болен и у него нет денег на оплату лечения. Ся продолжил общаться с мошенником, и вскоре между ними завязались «романтические отношения».

Мужчина два года переписывался с аферистом в социальной сети WeChat и за это время стал полностью ему доверять. Фэн называл Ся «муженьком» и регулярно просил его о материальной помощи. Пострадавший покупал мошеннику еду навынос, а также переводил ему деньги на покупку нового телефона, лечение и обучение. В общей сложности он потратил на афериста более 100 тысяч юаней.

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Китаец осознал, что попал на удочку мошенника, только после того, как о его отношениях со «студенткой» узнал племянник. По совету родственника Ся обратился в полицию, и вскоре Фэна арестовали. Отмечается, что в этот момент он находился в психиатрической больнице. Его обвинили в мошенничестве и приговорили к трем годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда, работающая на государственной службе, попалась на удочку мошенников и перечислила им крупную сумму. Аферисты заявили, что женщина причастна к серьезному преступлению, и потребовали проверить банковский счет.

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      Алиса Удовик
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