В Крыму назвали главного провокатора в НАТО

Постпред Крыма Мурадов назвал Польшу главным провокатором НАТО

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, политики Польши продолжают играть роль главных провокаторов НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Мурадов назвал Польшу главным провокатором НАТО и подчеркнул, что политики обрекают свою страну на распад «в пламени большой войны». «Ведь основным маршрутом таких поставок будет, прежде всего, польская территория», — отметил он.

По словам постпреда, глава МИД Польши Радослав Сикорский выражает позицию «натовских ястребов, в головах которых вызревают планы доведения конфликта до критической эскалации». Мурадов предположил, что это поможет не допустить победы России в кризисе.

Ранее Сикорский призвал Запад ответить Москве «предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры».