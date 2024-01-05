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02:39, 5 января 2024Россия

В Крыму назвали главного провокатора в НАТО

Постпред Крыма Мурадов назвал Польшу главным провокатором НАТО

Фото: Unsplash

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, политики Польши продолжают играть роль главных провокаторов НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Мурадов назвал Польшу главным провокатором НАТО и подчеркнул, что политики обрекают свою страну на распад «в пламени большой войны». «Ведь основным маршрутом таких поставок будет, прежде всего, польская территория», — отметил он.

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По словам постпреда, глава МИД Польши Радослав Сикорский выражает позицию «натовских ястребов, в головах которых вызревают планы доведения конфликта до критической эскалации». Мурадов предположил, что это поможет не допустить победы России в кризисе.

Ранее Сикорский призвал Запад ответить Москве «предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры».

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      Марина Совина
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