Швеция передумала помогать африканской стране из-за Украины

Швеция прекратит помощь Мали из-за голоса против резолюции ГА ООН по Украине

Правительство Швеции прекратит помощь Мали из-за того, что африканская страна проголосовала против резолюции Генеральной ассамблеи (ГА) ООН о выводе российских войск с Украины. Об этом заявил министр по вопросам помощи и внешней торговли королевства Йохана Форссела, сообщает телеканал TV4.

Отмечается, что за последние десять лет Швеция предоставила Мали помощь в целях развития на сумму более 3,5 миллиарда шведских крон (около 352 миллионов долларов).

«Когда мы сотрудничаем с другими странами, мы хотим, чтобы они также хотели сотрудничать со Швецией, но вместо этого Мали поддерживает действия России на Украине», — прокомментировал отказ от помощи Мали шведский министр.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен по итогам переговоров со шведским коллегой Полом Йонсоном сообщил, что страны направят Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевые машины CV90 на сумму 263,6 миллиона долларов. Уточняется, что, помимо машин, страны передадут Украине запчасти и боеприпасы, а также заключат многолетний договор о техническом обслуживании.