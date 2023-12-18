Дания и Швеция направят на Украину боевые машины CV90

Глава Минобороны Дании Лунд Поульсен: Дания и Швеция направят ВСУ машины CV90

Дания и Швеция направят Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевые машины CV90 на сумму 263,6 миллиона долларов. Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен по итогам переговоров со шведским коллегой Полом Йонсоном, сообщает датская газета Nordjyske.

«Это развитие пожертвований, которые были сделаны со шведской стороны, а это значит, что мы можем помочь в создании совместного строительства боевых машин пехоты», — отметил глава датского оборонного ведомства.

Уточняется, что помимо машин страны передадут Украине запчасти и боеприпасы, а также заключат многолетний договор о техническом обслуживании. Кроме того, главы министерств обсудили передачу Швецией Дании председательства в оборонном сотрудничестве Северных стран Nordefco, которое начнется 1 января следующего года.

Ранее стало известно, что Дания представит пакет военной помощи Украине на семь миллиардов крон (более одного миллиарда долларов) на три года. Как уточнили власти, это уже 14-й пакет помощи Киеву.