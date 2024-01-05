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12:50, 5 января 2024Мир

Стало известно о тяжелых потерях ВСУ при контратаках России

Asia Times: ВСУ понесли тяжелые потери при контратаках ВС России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери при контратаках Вооруженных сил (ВС) России. Об этом стало известно журналистам Asia Times.

«В результате безжалостных российских контратак ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе», — сказано в статье.

Также предполагается, что именно из-за подобных потерь украинские генералы требуют мобилизовать 500 тысяч граждан.

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