Стало известно о тяжелых потерях ВСУ при контратаках России

Asia Times: ВСУ понесли тяжелые потери при контратаках ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери при контратаках Вооруженных сил (ВС) России. Об этом стало известно журналистам Asia Times.

«В результате безжалостных российских контратак ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе», — сказано в статье.

Также предполагается, что именно из-за подобных потерь украинские генералы требуют мобилизовать 500 тысяч граждан.