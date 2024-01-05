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06:21, 5 января 2024Бывший СССР

Солдат ВСУ рассказал о хитрости российской армии для обмана ПЗРК Stinger

Солдат ВСУ: армия РФ использует ложные сигнальные ракеты для обмана ПЗРК Stinger

Фото: Anna Kudriavtseva / Reutrers

Российская армия запускает ложные сигнальные ракеты, которые обманывают американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger. О хитрости ВС РФ рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман, пишет Ura.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

«Русские сейчас запускают ракеты, которые выпускают ложные сигнальные ракеты во время полета, как на самолетах или вертолетах», — рассказал он. По словам украинского солдата, поражение целей осуществляется с помощью использования инфракрасного излучения.

Роман добавил, что у таких ловушек температура намного выше, чем у ракет, поэтому они могут обмануть системы обороны. Он также отметил, что ВСУ слышали о таких ракетах армии РФ еще месяц назад, однако увидели их в действии только сейчас.

Ранее спикер Военно-Воздушных сил (ВВС) ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана систем противовоздушной обороны (ПВО).

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      Марина Совина
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