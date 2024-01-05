В Норвегии рассказали о способе России бороться с расширением НАТО

Mysl Polska: Россия займет зону от Харькова до Одессы для решения вопроса с НАТО

Разрешение проблемы вступления Украины в НАТО Москва видит в освобождении территории от Харькова до Одессы, считает норвежский политолог Гленн Дисен. Об этом пишет Mysl Polska.

По его словам, Россия еще до начала специальной военной операции (СВО) требовала от Украины нейтрального статуса. При этом речь о территориальных требованиях не шла.

«Но теперь Россия, похоже, считает, что территориальное расширение оказывается единственным способом помешать НАТО контролировать всю Украину», — рассказало издание о способе бороться с альянсом.

Дисен отметил, что в Североатлантическом альянсе пообещали принять Украину в союз после окончания конфликта. Он добавил, что Кремль якобы намерен ответить на эту экзистенциальную угрозу территориальными приобретениями.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в 1991 году в НАТО дали обещание не расширяться на восток.