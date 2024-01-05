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01:13, 6 января 2024Бывший СССР

Украинский министр перешел на криминальный жаргон в попытках успокоить сограждан

Глава МИД Украины Кулеба призвал сограждан не искать кипиш на голову
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в попытках успокоить сограждан использовал слово «кипиш», который в словарях относится к категории «криминальный жаргон». Как сообщает «РБК-Украина», Кулеба призвал украинцев не искать кипиш на голову и не отчаиваться.

Таким образов Кулеба прокомментировал слова американского чиновника о том, что уровень поддержки Украины будет неизбежно сокращаться.

По мнению Кулебы, представитель Государственного департамента Мэттью Миллер имел ввиду совсем не то, что все поняли. Как рассказал украинский министр, Миллер говорил о том, что поддержка Киева будет уменьшаться по мере того, как Украина начнет вставать на ноги.

Последний на данный момент пакет помощи Вашингтон выделил в конце 2023 года, больше средств на поддержку в распоряжении правительства нет. Ассигнования на поддержку Киева уже несколько месяцев ожидают одобрения в Конгрессе.

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      Марина Совина
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