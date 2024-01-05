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09:57, 5 января 2024Интернет и СМИ

В Азии заявили об уничтожении Россией лучшего вооружения НАТО на Украине

Asia Times: Вооруженные силы России уничтожили лучшее вооружение НАТО на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили лучшее вооружение НАТО на Украине и показали его слабость. Об этом заявил бывший помощник замминистра обороны США и обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times.

«На Украине российская армия продемонстрировала, что на поле боя они обычным оружием могут вывести из строя одни из лучших танков Североатлантического альянса и уничтожить такие бронемашины, как американские Bradley и немецкие Marder», — говорится в материале.

Обозреватель подчеркнул, что техника НАТО показала себя не самым лучшим образом на Украине. Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились всех танков Leopard 2, хотя пытались усилить их броню. По его словам, Киев прячет от боевых действий танки Abrams из-за опасений, что они не переживут столкновение с российскими военными.

Ранее Брайен заявил, что ВСУ терпят поражение по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, украинских солдат оттесняют в сторону запада и в скором времени может наступить полный крах армии Украины.

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