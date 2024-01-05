В Челябинске девушка из мести облила гостя кипятком на вечеринке

В Челябинске девушка окатила юношу кипятком на вечеринке

Жительница Челябинска из мести облила юношу кипятком с головы до ног во время вечеринки. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Причиной такого поведения стала дымовая шашка, которую кто-то из гостей мероприятия подкинул на кухню девушки. Как рассказал пострадавший, хозяйка квартиры решила, что именно он задымил помещение. Тогда она решила отомстить юноше и окатила его горячей водой.

После произошедшего присутствовавшие на вечеринке ребята поговорили, и девушка извинилась за свой поступок. Пострадавший решил замять конфликт, несмотря на полученные ожоги.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 26-летний россиянин попал из сигнальной ракетницы в окно соседской квартиры в жилой многоэтажке, ранив гостя и повредив кухню. Выстрел был совершен в воздух, но ракета изменила траекторию полета и улетела в квартиру к соседям на четвертый этаж.

