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20:38, 5 января 2024Россия

В Челябинске девушка из мести облила гостя кипятком на вечеринке

В Челябинске девушка окатила юношу кипятком на вечеринке

Фото: Jan_Mach / Shutterstock / Fotodom

Жительница Челябинска из мести облила юношу кипятком с головы до ног во время вечеринки. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Причиной такого поведения стала дымовая шашка, которую кто-то из гостей мероприятия подкинул на кухню девушки. Как рассказал пострадавший, хозяйка квартиры решила, что именно он задымил помещение. Тогда она решила отомстить юноше и окатила его горячей водой.

После произошедшего присутствовавшие на вечеринке ребята поговорили, и девушка извинилась за свой поступок. Пострадавший решил замять конфликт, несмотря на полученные ожоги.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 26-летний россиянин попал из сигнальной ракетницы в окно соседской квартиры в жилой многоэтажке, ранив гостя и повредив кухню. Выстрел был совершен в воздух, но ракета изменила траекторию полета и улетела в квартиру к соседям на четвертый этаж.

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      Алиса Удовик
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