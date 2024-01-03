Россиянин попал из сигнальной ракетницы в соседскую квартиру

SHOT: россиянин в Иркутске попал из сигнальной ракетницы соседям в квартиру

26-летний россиянин Руслан П. попал из сигнальной ракетницы в окно соседской квартиры в жилой многоэтажки в Иркутске, ранив гостя и повредив кухню. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как указывает канал, запустивший ракету мужчина гулял с друзьями 31 декабря. По его словам, выстрел был совершен в воздух, но ракета изменила траекторию полета и улетела в квартиру к соседям на четвертый этаж.

«В помещении раздался оглушительный взрыв: выбило окна на кухне, повредило холодильник, плиту и потолок. В момент взрыва внутри находился бывший муж хозяйки квартиры, он получил множественные осколочные ранения, его экстренно госпитализировали», — пишет SHOT.

Отмечается, что Руслан П. самостоятельно явился с повинной в полицейский участок, и против него уже составлен административный протокол.

Аналогичный случай произошел в январе 2021 года. Семья саратовцев вернулись домой после новогодних праздников и обнаружили, что в квартире разбиты окна, а на холодильнике лежит сигнальная ракета.