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12:45, 3 января 2024Россия

Россиянин попал из сигнальной ракетницы в соседскую квартиру

SHOT: россиянин в Иркутске попал из сигнальной ракетницы соседям в квартиру

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

26-летний россиянин Руслан П. попал из сигнальной ракетницы в окно соседской квартиры в жилой многоэтажки в Иркутске, ранив гостя и повредив кухню. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как указывает канал, запустивший ракету мужчина гулял с друзьями 31 декабря. По его словам, выстрел был совершен в воздух, но ракета изменила траекторию полета и улетела в квартиру к соседям на четвертый этаж.

«В помещении раздался оглушительный взрыв: выбило окна на кухне, повредило холодильник, плиту и потолок. В момент взрыва внутри находился бывший муж хозяйки квартиры, он получил множественные осколочные ранения, его экстренно госпитализировали», — пишет SHOT.

Отмечается, что Руслан П. самостоятельно явился с повинной в полицейский участок, и против него уже составлен административный протокол.

Аналогичный случай произошел в январе 2021 года. Семья саратовцев вернулись домой после новогодних праздников и обнаружили, что в квартире разбиты окна, а на холодильнике лежит сигнальная ракета.

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      Виктория Кондратьева
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