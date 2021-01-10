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В квартиру россиян залетела военная ракета

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Жители Саратова вернулись домой после новогодних праздников и обнаружили, что в квартире разбиты окна, а на холодильнике лежит военная ракета. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Семья сперва подумала, что в квартиру, которая расположена на 19-м этаже, залетел фейерверк. Однако позже выяснилось, что в окно попала ракета СХТ-40, которую используют военные для сигнализации о химической тревоге. На опубликованных кадрах видно, что снаряд расплавил верхнюю поверхность холодильника.

Кто и когда запустил снаряд в жилом районе, неизвестно. Хозяева квартиры написали заявление в полицию.

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