Появилась версия происхождения упавшей в Дагестане ракеты

Ракета, упавшая в Агульском районе Дагестана, может принадлежать армии Азербайджана. Такую версию выдвинули журналисты-расследователи, проанализировав фотографии обломков снаряда. Информация о его происхождении появилась в Twitter-аккаунте Ilya.A—Petya.A's bro.

Журналисты считают, что снаряд, взорвавшийся недалеко от села Чираг, — это зенитная управляемая ракета 48Н6Е2 класса «земля-воздух». «Вероятно, выпущена из зенитного ракетного комплекса С-300, состоящего на вооружении армии Азербайджана», — говорится в публикации. Предполагается, что военные пытались сбить беспилотник либо другую цель в воздушном пространстве, но снаряд не попал в цель и оказался на территории России.

Официальных данных о происхождении ракеты в настоящий момент нет. 8 октября сообщалось, что взрывотехники ФСБ и МВД выехали на место происшествия — они проведут экспертизу и установят, что это за снаряд.

Источники агентства «Интерфакс» называли маловероятным предположение о том, что ракета могла прилететь из зоны карабахского конфликта, так как Агульский район находится далеко от военных действий, а воронка от падения ракеты небольшая.

Снаряд нашли жители Агульского района. По их словам, от взрывной волны зашатались дома и сработала автомобильная сигнализация. Несколько сельчан отправились к месту взрыва у границы с Дахадаевским районом и обнаружили воронку диаметром 15-20 метров, а также, предположительно, обломки ракеты.

Минобороны Азербайджана получило два дивизиона ЗРК С-300 ПМУ-2 «Фаворит» в начале 2010-х годов. Последние снимки батарей ЗРК С-300 были опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель». Одна из них расположена в девяти километрах к юго-западу от аэропорта Гейдар Алиев, вторая — в десяти километрах к западу от Баку.

Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстреле позиций и населенных пунктов.