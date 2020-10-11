В Азербайджане ракета попала в многоквартирный дом и убила пятерых жителей

Ракета попала в многоквартирный жилой дом второго по величине азербайджанского города Гянджа, в результате чего погибли пять человек и пострадали 28 жителей. Здание оказалось разрушено. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

По данным ведомства, из-под завалов извлекли тела погибших и раненых. Работы на месте происшествия продолжаются.

В министерстве обороны Азербайджана обвинили в обстреле Армению, сказано в Facebook ведомства. Ереван отверг все обвинения. «Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности», — написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

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В 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку, в свою очередь, заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.