В Степанакерте подсчитали число неразорвавшихся кассетных бомб

Около 180 неразорвавшихся кассетных бомб найдены в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте. Об этом сообщили в Армянском едином информационном центре, передает РИА Новости.

Уточняется, что это количество снарядов было обнаружено с начала эскалации конфликта 27 сентября. При этом о части бомб властям сообщили местные жители.

Саперы уничтожали найденные боеприпасы на месте. Госслужба по чрезвычайной ситуации призвала жителей не прикасаться к найденным снарядам и незамедлительно сообщать о находке спасателям.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.