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20:56, 5 января 2024Бывший СССР

Украина решила выйти из соглашения о льготах ветеранам Великой Отечественной

Кабмин Украины одобрил выход из соглашения о льготах для ветеранов ВОВ

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что украинское правительство одобрило выход из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны. Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, соглашение, подписанное 9 декабря 1994 года в Москве, «утратило актуальность». Мельничук также заверил, что его положения либо выполнены, либо учтены в нормах закона о статусе ветеранов и гарантии их соцзащиты.

Ранее Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения со странами-участницами СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих. Соответствующий указ 27 ноября 2023 подписал Владимир Зеленский. Кроме того, Украина вышла из дополнительного протокола к этому соглашению.

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