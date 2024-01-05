В Киеве признали удар по месту разработки передовых ракет ВСУ

Киевский эксперт Гетьман: ВС РФ ударили по месту разработки передовых ракет ВСУ

ВС РФ 29 декабря и 2 января нанесли удары по месту разработки новейших ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это в эфире YouTube-канала «Сейчас» признал киевский военный эксперт Алексей Гетьман.

Кроме того, добавил он, были поражены предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты.

Гетьман пояснил, что удары оказались результативны благодаря российской разведке. Еще одной причиной потерь эксперт назвал доступность информации о стратегических объектах в интернете.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Кира Рудык рассказала о своих впечатлениях от российской ракетной атаки по стратегическим объектам в Киеве. «Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон», — объяснила парламентарий. При этом она не смогла сказать точно, удалось ли расчетам киевской противовоздушной обороны (ПВО) перехватить какие-либо снаряды.