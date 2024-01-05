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11:39, 5 января 2024Россия

В России зарегистрировали нового кандидата в президенты

ЦИК России зарегистрировал лидера ЛДПР Слуцкого кандидатом в президенты

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Центризбирком (ЦИК) России зарегистрировал лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, ранее выдвинутого своей партией на пост главы страны. О новом кандидате в президентской гонке сообщили на заседании комиссии, передает ТАСС.

«Руководствуясь статьей 39 федерального закона "О выборах президента РФ", ЦИК России предлагает проектом постановления зарегистрировать кандидатом на должность кандидата в президенты Российской Федерации Леонида Эдуардовича Слуцкого политической партии ЛДПР», — сказала член ЦИК Людмила Маркина, также предложив выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.

После этого началось голосование за принятие проекта постановления. Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что проект принят единогласно. По ее словам, появился первый зарегистрированный кандидат.

Первым в ЦИК документы на участие в выборах подал Владимир Путин. Помимо этого, в ЦИК документы передали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (пойдет на выборы от партии «Новые люди») и подмосковный депутат Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

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