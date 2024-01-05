В российском алкомаркете скрутили покупателя с боевой гранатой

Shot: в алкомаркете Таганрога скрутили покупателя с боевой гранатой

Вооруженный боевой гранатой Ф-1 мужчина пришел в один из алкомаркетов Таганрога. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Покупатель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовал вернуть ему деньги за ранее приобретенное спиртное. Дебошира скрутили другие посетители, одним из которых оказался старший сержант полиции.

Экспертиза подтвердила, что у мужчины был настоящий боеприпас. Возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки, злоумышленник помещен под стражу.

В июне 2023 года в Москве мужчина пришел в алкомаркет, начал угрожать продавцу похожим на оружие предметом, взял спиртное и скрылся. Полиция по горячим следам смогла установить личность подозреваемого и его местонахождение. Во время задержания мужчина встретил силовиков с оружием. Один из полицейских взял ружье за ствол и отвел его в сторону, чтобы обезвредить подозреваемого. В это момент произошел выстрел, пуля попала в стену.