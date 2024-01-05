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11:22, 5 января 2024Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севаcтополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге

Фото: Unsplash

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Тревога была объявлена в пятницу, 5 января, в 11:18 по московскому времени. Подробностей о ее причинах Развожаев не привел.

Он также предупредил, что военные используют табельные средства маскировки, из-за чего образуется дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт.

Дополнение: В 11:43 губернатор сообщил об отмене воздушной тревоги.

Ранее Развожаев назвал отраженную 4 января атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город самой массированной за последнее время. По его словам, одна из сбитых ракет рухнула в частном секторе и не взорвалась.

4 января над Севастополем сбили несколько воздушных целей.

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      Константин Лысяков
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