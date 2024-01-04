В Севастополе раскрыли подробности об отражении атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Развожаев об отражении атаки ВСУ: сбито несколько целей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскрыл в Telegram подробности об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он сообщил, что российские военнослужащие сбили уже несколько воздушных целей.

По его словам, все службы города приведены в боевую готовность, повреждений инфраструктуры пока не фиксируется.

Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не снимать работу системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Губернатор призвал жителей многоквартирных домов плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество, а также спрятаться в комнате с несущими стенами.