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16:51, 4 января 2024Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в 16:40 по московскому времени.

Губернатор призвал жителей многоквартирных домов плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество, а также спрятаться в комнате с несущими стенами. Тем, кто находится в частном доме, также необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду и отключить электричество. Для укрытия они могут использовать подвал или погреб, добавил Развожаев.

31 декабря в Севастополе объявляли воздушную тревогу дважды. Первое предупреждение прозвучало в 12:43 по московскому времени. Спустя 20 минут тревогу отменили. Второе объявление о тревоге появилось в 19:07, спустя 13 минут Развожаев сообщил о ее отмене.

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      Олег Давыдов
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