В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Разжоев опубликовал объявление о тревоге в 12:43 по московскому времени. Он напомнил местным жителям, которые не знают о местонахождении ближайшего укрытия, плотно закрыть окна в доме, перекрыть газ и воду, отключить электричество и спрятаться в комнате с несущими стенами.

Также сообщается, что автомобильное движение на Крымском мосту было приостановлено. Граждан, которые находятся в зоне досмотра и на мосту, просят оставаться спокойными и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В предыдущий раз воздушная тревога была объявлена на территории Севастополя днем 26 декабря.