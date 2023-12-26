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16:31, 26 декабря 2023Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал градоначальник под опубликованным видео с сигналом тревоги. Каких-либо других подробностей он не сообщил.

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6 декабря 2022

Вооруженные силы Украины атаковали Феодосию в Крыму утром 26 декабря. По последним данным, при атаке противника пострадали четыре человека.

В беседе с «Лентой.ру» член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что атака является проявлением борьбы за власть на Украине. По ее словам, подобными атаками, которые сенатор назвала террористическими актами, главком ВСУ Валерий Залужный пытается привлечь к себе внимание на фоне отсутствия успехов у украинских войск.

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      Никита Абрамов
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