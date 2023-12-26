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12:04, 26 декабря 2023Россия

В Крыму высказались об атаке ВСУ в районе Феодосии

Сенатор Ковитиди: атака ВСУ по Феодосии — проявление борьбы за власть на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Феодосии — это одно из проявлений развернувшейся на Украине борьбы за власть. Так в беседе с «Лентой.ру» высказалась об ударе член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди.

«Главком [Валерий] Залужный, чья популярность в Вооруженных силах Украины стремительно растет, таким образом пытается привлечь внимание к своей персоне. Ведь никаких успехов на фронте у ВСУ нет. Поэтому остаются диверсии и подобные террористические акты», — отметила сенатор.

По словам Ковитиди, крымчане понимают, что ситуация будет неспокойной до окончания специальной военной операции (СВО).

Мы понимаем, что соседи у нас не самые лучшие, но других пока не будет

Ольга Ковитидичлен Совета Федерации от республики Крым

«Глава республики держит ситуацию под своим личным контролем. Пожар потушен. Все необходимые службы находятся на месте», — рассказала она.

В ночь на 26 декабря в районе Феодосии была произведена атака ВСУ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Местные жители также рассказали о взрывах в небе над городом. В Минобороны заявили, что при атаке получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

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