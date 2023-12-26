В Крыму высказались об атаке ВСУ в районе Феодосии
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Феодосии — это одно из проявлений развернувшейся на Украине борьбы за власть. Так в беседе с «Лентой.ру» высказалась об ударе член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди.
«Главком [Валерий] Залужный, чья популярность в Вооруженных силах Украины стремительно растет, таким образом пытается привлечь внимание к своей персоне. Ведь никаких успехов на фронте у ВСУ нет. Поэтому остаются диверсии и подобные террористические акты», — отметила сенатор.
По словам Ковитиди, крымчане понимают, что ситуация будет неспокойной до окончания специальной военной операции (СВО).
Мы понимаем, что соседи у нас не самые лучшие, но других пока не будет
«Глава республики держит ситуацию под своим личным контролем. Пожар потушен. Все необходимые службы находятся на месте», — рассказала она.
В ночь на 26 декабря в районе Феодосии была произведена атака ВСУ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Местные жители также рассказали о взрывах в небе над городом. В Минобороны заявили, что при атаке получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».