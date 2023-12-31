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12:58, 31 декабря 2023Россия

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий оперативную обстановку на транспортном переходе.

Перед этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram о воздушной тревоге.

Находящихся на мосту людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в Крыму оценили ущерб после атаки Вооруженных сил Украины по Феодосии. По оценке властей полуострова, ущерб оказался минимальным. Украинские войска атаковали Феодосию утром 26 декабря, Минобороны сообщило о повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск».

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      Алан Босиков
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