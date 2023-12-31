Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий оперативную обстановку на транспортном переходе.

Перед этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram о воздушной тревоге.

Находящихся на мосту людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в Крыму оценили ущерб после атаки Вооруженных сил Украины по Феодосии. По оценке властей полуострова, ущерб оказался минимальным. Украинские войска атаковали Феодосию утром 26 декабря, Минобороны сообщило о повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск».

