В Крыму оценили ущерб Феодосии после атаки ВСУ

Глава парламента Крыма Константинов: ущерб Феодосии после атаки ВСУ минимален

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли своей атакой по Феодосии минимальный ущерб. Об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро», — пояснил он.

Константинов также заявил, что удар противника по Феодосии был связан с поиском искусственных информационных побед после провалившегося контрнаступления ВСУ.

Украинские войска атаковали Феодосию утром 26 декабря. В беседе с «Лентой.ру» член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что атака является проявлением борьбы за власть на Украине. По ее словам, подобными атаками, которые сенатор назвала террористическими актами, главком ВСУ Валерий Залужный пытается привлечь к себе внимание на фоне отсутствия успехов у украинских войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.