Власти Севастополя отменили воздушную тревогу через 20 минут после объявления

В Севастополе отменили воздушную тревогу через 20 минут после объявления

Воздушная тревога в Севастополе отменена. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Сообщение об отбое тревоги он опубликовал в 13:06 по московскому времени. Таким образом, тревога продлилась чуть дольше 20 минут.

Сообщение о тревоге Развожаев опубликовал в 12:43 мск. В то же время было опубликовано сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Ранее в небе над Крымом были перехвачены два украинских беспилотника. По данным Минобороны России, оба дрона уничтожены средствами противовоздушной обороны.