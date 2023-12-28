Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских дронов в небе над Крымом

Минобороны: средства ПВО уничтожили два украинских дрона в небе над Крымом

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Крымом.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что средства ПВО сбили два дрона над территорией Крыма.

25 декабря в Брянской области нашли украинский беспилотник с бомбой и взрывателем замедленного действия, к дрону был прикреплен кумулятивный снаряд. Заминированный летательный аппарат не представлял опасности для мирных жителей, так как был обнаружен возле нежилого поселка.