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06:31, 28 декабря 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских дронов в небе над Крымом

Минобороны: средства ПВО уничтожили два украинских дрона в небе над Крымом

Фото: News Images / Globallookpress.com

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Крымом.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что средства ПВО сбили два дрона над территорией Крыма.

25 декабря в Брянской области нашли украинский беспилотник с бомбой и взрывателем замедленного действия, к дрону был прикреплен кумулятивный снаряд. Заминированный летательный аппарат не представлял опасности для мирных жителей, так как был обнаружен возле нежилого поселка.

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      Марина Совина
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