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19:13, 31 декабря 2023Россия

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

В Севастополе второй раз за 31 декабря была объявлена воздушная тревога

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе второй раз за день была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Других подробностей пока не приводится.

UPD: спустя 13 минут после предыдущего сообщения Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

Ранее 31 декабря ее объявляли около 13:00 по местному времени (совпадает с московским). Спустя 20 минут власти города сообщили, что тревога отменена.

30 декабря Михаил Развожаев раскрыл подробности отражения атаки надводного беспилотника Вооруженных сил Украины.
По словам главы города, аппарат уничтожили недалеко от Севастопольской бухты.

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      Антон Похиляк
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