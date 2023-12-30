Глава Севастополя раскрыл подробности отражения атаки беспилотника ВСУ

Глава Севастополя Развожаев сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскрыл подробности отражения атаки надводного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий комментарий публикует РИА Новости.

По словам главы города, аппарат уничтожили недалеко от Севастопольской бухты.

«Безэкипажный катер украинских войск был уничтожен в трех километрах от Севастопольской бухты», — сообщил он.

Известно, что катер засекли в северо-западной части акватории Черного моря около 10:00 по московскому времени. При этом уничтожить его удалось штатному вооружению патрульного катера Черноморского флота.

Ранее средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над территорией России. В Минобороны отметили, что в течение ночи была пресечена попытка совершить террористическую атаку.