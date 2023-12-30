Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:04, 30 декабря 2023Россия

Глава Севастополя раскрыл подробности отражения атаки беспилотника ВСУ

Глава Севастополя Развожаев сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскрыл подробности отражения атаки надводного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий комментарий публикует РИА Новости.

По словам главы города, аппарат уничтожили недалеко от Севастопольской бухты.

«Безэкипажный катер украинских войск был уничтожен в трех километрах от Севастопольской бухты», — сообщил он.

Известно, что катер засекли в северо-западной части акватории Черного моря около 10:00 по московскому времени. При этом уничтожить его удалось штатному вооружению патрульного катера Черноморского флота.

Ранее средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над территорией России. В Минобороны отметили, что в течение ночи была пресечена попытка совершить террористическую атаку.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Трудно представить больший цинизм» Россия обвинила украинскую ПВО в гибели мирных жителей во время ракетного удара

      В России ответили на слова Байдена об угрозах для НАТО из-за Украины

      В России сестра решила отравить брата муравьиным спиртом ради квартиры

      Армия неизвестных хакеров защищает человечество от угроз. Кто они такие и почему выбирают творить добро?

      Реклама

      Глава Севастополя раскрыл подробности отражения атаки беспилотника ВСУ

      В центре Москвы избили журналиста Павла Лобкова

      В Москве водитель внедорожника протаранил более 10 автомобилей и попал на видео

      Перронный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха

      В МИД высказались о присутствии российских военных в Армении

      Украинская полиция сообщила об остановке работы КПП на польской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости