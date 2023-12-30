Вблизи Крыма уничтожили украинский катер

Минобороны: безэкипажный катер ВМС Украины уничтожили в Черном море вблизи Крыма

Безэкипажный катер военно-морских сил (ВМС) Украины обнаружили и уничтожили вблизи Крыма утром 30 декабря, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Отмечается, что катер засекли в северо-западной части акватории Черного моря около 10:00 по московскому времени. Его уничтожили штатным вооружением патрульного катера Черноморского флота.

1 декабря также сообщалось, что российские военные уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма.

Позднее в декабре жители Крыма нашли на пляже села Молочное в Сакском районе невзорвавшийся безэкипажный катер Вооруженных сил Украины.

