Минобороны заявило об уничтожении следовавшего к Крыму безэкипажного катера

МО РФ сообщило об уничтожении морской авиацией ЧФ безэкипажного катера ВСУ

Российские военные уничтожили безэкипажный катер Военно-морских сил (ВМС) Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что морской беспилотник Украины был обнаружен в западной части Черного моря. Его уничтожили из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота около 8 утра по московскому времени.

Ранее Минобороны России показало видео, на котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и выполняют боевую задачу — уничтожают украинские катера у полуострова.

24 ноября над Крымом были сбиты 13 украинских беспилотников самолетного типа. В российском оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку.