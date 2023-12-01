Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 1 декабря 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении следовавшего к Крыму безэкипажного катера

МО РФ сообщило об уничтожении морской авиацией ЧФ безэкипажного катера ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские военные уничтожили безэкипажный катер Военно-морских сил (ВМС) Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что морской беспилотник Украины был обнаружен в западной части Черного моря. Его уничтожили из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота около 8 утра по московскому времени.

Ранее Минобороны России показало видео, на котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и выполняют боевую задачу — уничтожают украинские катера у полуострова.

24 ноября над Крымом были сбиты 13 украинских беспилотников самолетного типа. В российском оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

      Москву завалит сильнейшим за десятки лет снегопадом

      Названа главная причина нанесения россиянками увечий мужчинам

      Российские миллиардеры разбогатели еще больше

      Раскрыта продолжительность S.T.A.L.K.E.R. 2

      Умные алгоритмы расшифровали пять миллионов электрокардиограмм в Москве

      Врач призвала отказаться от некоторых косметических процедур перед Новым годом

      Стало известно о поражении нескольких заводов и предприятий в Херсоне

      Стало известно о планах Израиля ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру

      Зеленский захотел построить укрепления от Донбасса до Западной Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости