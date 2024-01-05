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16:09, 5 января 2024Россия

В Севастополе предупредили об уничтожении неразорвавшейся украинской ракеты

Развожаев предупредил об уничтожении на полигоне упавшей в Севастополе ракеты

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Севастополе предупредили о громких звуках из-за уничтожения на полигоне в районе Кара-Кобы взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшейся украинской ракеты, упавшей 4 января в частном секторе возле Севастопольского государственного университета. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, плановые работы продлятся ориентировочно до 17:00 по московскому времени. Губернатор призвал местных жителей не переживать из-за громких звуков.

Ранее, 4 января, российские средства противовоздушной обороны отразили атаку со стороны Украины, которую Развожаев назвал самой массированной за последнее время. По его словам, одна из сбитых ракет упала в частном секторе и не взорвалась.

Губернатор также рассказал, что часть одной из ракет упала в реку в районе Черноречье. На время работ по обезвреживанию боеприпаса из населенного пункта эвакуировали 99 человек из 47 домов, в том числе 15 детей.

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      Константин Лысяков
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