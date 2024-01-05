Около 100 человек эвакуируют в Севастополе из-за уничтожения части ракеты

Развожаев: 99 человек эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в Черноречье

Около 100 человек эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания оперштаба в своем Telegram-канале.

«В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей», — говорится в сообщении. Губернатор добавил, что в готовности развертывания пункт временного пребывания. Развожаев уточнил, что часть боеприпаса упала в реку, ее вывезут на полигон для уничтожения. Он добавил, что работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром.

Кроме того, подтверждена информация о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ. По словам Развожаева, утром 5 января специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения. Он также отметил, что сведения о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте не подтвердилась.

Ранее Михаил Развожаев назвал отраженную 4 января атаку ВСУ на город самой массированной за последнее время.