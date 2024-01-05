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12:41, 5 января 2024Россия

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о второй за день воздушной тревоге

Фото: Unsplash

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Тревога была объявлена в 12:36 по московскому времени. Причину оповещения Развожаев не сообщил.

Первая воздушная тревога была объявлена в 11:18. Подробности о ее причинах губернатор также не раскрыл, однако сообщил, что российские военные применили табельные средства маскировки, из-за чего в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт образовался дым.

4 января российские средства противовоздушной обороны отразили атаку со стороны Украины, которую Развожаев назвал самой массированной за последнее время. По его словам, одна из сбитых ракет упала в частном секторе и не взорвалась.

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      Константин Лысяков
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