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08:49, 5 января 2024Мир

Бывший греческий министр предрек Европе статус вассального континента

Unherd: преданность Европы НАТО превращает ее в вассальный континент

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Преданность НАТО ускорит постепенное скатывание Европы к статусу вассального континента, предрек бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис (Yanis Varoufakis). Свое мнение он высказал в колонке для британского портала Unherd.

Он отметил, что членство в Североатлантическом альянсе «не является ни необходимым, ни достаточным для обороны страны». В качестве примера он привел историю Греции. Экс-министр напомнил о восстании студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты «черных полковников» в ноябре 1973 года, когда учащиеся скандировали «[базы] США — вон [из Греции]».

При этом Варуфакис подчеркнул, что студенты не являлись антиамериканцами, но они «были категорически против жизни в квазиамериканской колонии», в которой национальный бюджет должен был получать неофициальное одобрение посла США и в которой НАТО и ЦРУ контролировало армию, небо и море, а также тайную полицию Греции.

«Вопрос для европейцев сегодня, когда продолжается война на Украине и приближаются выборы в Европейский парламент, прост: разумно ли предполагать, что наши демократии укрепятся, если мы передадим нашу внешнюю политику и оборону в руки НАТО — иными словами, правительству США?», — пишет колумнист.

Ранее гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил, что «в политическом смысле Европа — американский вассал». Он отметил, что компании из Европы переселяются в США или КНР.

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      Марина Совина
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