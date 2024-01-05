Стало известно о подготовке США к войне на Ближнем Востоке

Politico: администрация Байдена готовится к разрастанию войны на Ближнем Востоке

Администрация американского президента Джо Байдена готовится к возможному разрастанию палестино-израильского конфликта в новую войну на Ближнем Востоке. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, это несет риски для переизбрания американского лидера. «Представители администрации Байдена готовят планы для США по реагированию на вызывающее все большую обеспокоенность расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт», — отметил автор.

По его словам, власти ведут внутренние обсуждения сценариев возможного участия Соединенных Штатов в новой войне.

Ранее стало известно, что армия США несет потери на Ближнем Востоке. По всем базам США в Ираке и Сирии наносят удары, в том числе и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).