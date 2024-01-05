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19:35, 5 января 2024Бывший СССР

ВСУ потеряли около 700 бойцов на одном из направлений СВО

МО: российские военные отразили четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Российские военные за неделю отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. В результате украинская армия потеряла свыше 690 бойцов и 42 единиц техники. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) в своем Telegram-канале.

По данным МО РФ, было нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР), а также Торского, Григоровки в Донецкой народной республике (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Отмечается, что на этом направлении ВСУ лишились двух танков, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

С 30 декабря по 5 января ВС России нанесли 41 групповой и один массированный удары по объектам ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что были атакованы центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромная инфраструктура, арсеналы и топливные базы.

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      Екатерина Подвигина
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