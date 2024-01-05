На Украине показали руины любимой Зеленским фабрики военной одежды

«Страна.ua»: от любимой Зеленским фабрики военной одежды М-Тас остались руины

Российские ракетные удары оставили одни руины от фабрики "М-Тас", производившей тактическую одежду и снабжавшей ею Владимира Зеленского, пишет «Страна.ua».

«Руины фабрики по производству тактической одежды "М-Тас" в Киеве», — показало издание фотографию любимой Зеленским фабрики военной одежды. Как отметил руководитель отдела маркетинга компании Алексей Донченко, помимо производственных мощностей уничтожено сырье, поставленное из других стран. «Теперь будем ждать финансирования и по-новому ждать материалы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что одежду компании среди прочих предпочитают главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.