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04:16, 5 января 2024Бывший СССР

На Украине показали руины любимой Зеленским фабрики военной одежды

«Страна.ua»: от любимой Зеленским фабрики военной одежды М-Тас остались руины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Российские ракетные удары оставили одни руины от фабрики "М-Тас", производившей тактическую одежду и снабжавшей ею Владимира Зеленского, пишет «Страна.ua».

«Руины фабрики по производству тактической одежды "М-Тас" в Киеве», — показало издание фотографию любимой Зеленским фабрики военной одежды. Как отметил руководитель отдела маркетинга компании Алексей Донченко, помимо производственных мощностей уничтожено сырье, поставленное из других стран. «Теперь будем ждать финансирования и по-новому ждать материалы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что одежду компании среди прочих предпочитают главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

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      Марина Совина
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