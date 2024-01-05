Жителям Белгорода посоветовали оклеить окна скотчем для защиты от взрывов

Власти Белгорода порекомендовали жителям оклеить окна скотчем

Жителей Белгорода призвали защититься от взрывов, оклеив окна скотчем. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Как говорится в сообщении, это хороший способ защитить окна от взрывной волны: стекла не разлетятся на мелкие осколки. «Лучше клеить крест-накрест, пройдясь по всему периметру окна», — посоветовали власти города.

Белгород подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с вечера 29 декабря. Наибольший урон был нанесен 30 декабря, тогда жертвами стали 25 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что одному из пострадавших при ночном обстреле Белгорода сделали операцию. Глава региона заявил, что надеется на скорейшее выздоровление пострадавших.

