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23:06, 6 января 2024Мир

Байден выступит в Конгрессе 7 марта

Байден принял приглашение выступить 7 марта в Конгрессе с ежегодным обращением
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Президент США Джо Байден принял приглашение 7 марта выступить с ежегодным обращением к Конгрессу. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Жду этого, господин спикер», — ответил глава государства на соответствующий пост и письмо от спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В своем ежегодном послании президенты США рассказывают конгрессменам и сенаторам о ситуации в стране, своих достижениях и очерчивают приоритеты дальнейшей работы. Для Байдена это будет последнее выступление в Конгрессе его первого президентского срока.

29 декабря Джо Байден заявил, что продолжать поставлять оружие Украине, если Конгресс не одобрит финансирование, представляется невозможным.

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      Марина Совина
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