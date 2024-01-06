Боксер напал на полицейского ради побега из изолятора в Новый год

Кандидат в мастера спорта по боксу напал на сотрудника отдела полиции в Кирове

Кандидат в мастера спорта по боксу напал на сотрудника отдела полиции в Кирове из-за нежелания проводить Новый год в заключении. Об этом пишет Baza в Telegram.

По данным издания, нападавшим является 39-летний Олег Глухов. Мужчина был задержан утром 27 декабря за мелкое хулиганство — он пытался попасть в квартиру к бывшей возлюбленной. Глухова должны были поместить в изолятор временного содержания.

Сообщается, что задержанный попросился в туалет, после чего напал на 23-летнего сержанта. Злоумышленнику удалось бежать, однако спустя полчаса его повторно задержали в одном из подъездов города. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении боксера за нападение на полицейского.

Ранее одиннадцатилетняя девочка-сирота получила тяжелые травмы после избиения двумя братьями-пятиклассниками напротив школы в Нижнем Тагиле.