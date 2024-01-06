Экс-полковник СБУ предрек увеличение числа российских ударов

Экс-полковник СБУ Cтариков: число ударов России будет расти

Число российских ударов по объектам на Украине будет возрастать. Об этом заявил экс-полковник Службы безопасности республики (СБУ) Олег Стариков на YouTube.

«Ситуация такая — количество ударов будет возрастать», — предрек он.

Стариков отметил, что урон будет нанесен аэродромам, которые могут быть использованы как логистические центры и места хранения для самолетов F-16. «Если будет 50-60 разведывательных или ударных дронов, то, говорю сразу, будет очень тяжело. Никакая система ПВО с этим не справится», — добавил Стариков.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что наступление России на Чернигов станет головной болью для Вооруженных сил Украины.